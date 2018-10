Vairāk nekā 100 uzbrukumu, simtiem mirušo un cietušo. Ķīmiskie ieroči Sīrijā

Datus par iespējamajiem uzbrukumiem BBC ieguva no Sīrijas karā neiesaistītajām pusēm - starptautiskajām organizācijām, cilvēktiesību aizstāvju grupām, ārstu organizācijām un domnīcām. BBC žurnālisti un vairāki neatkarīgie analītiķi izmantoja publiski pieejamos datus, piemēram, upuru un aculiecinieku stāstus, fotogrāfijas un videomateriālus.

Par nepārbaudāmiem tika atzīti tie incidenti, par kuriem informācija bija pieejama tikai no viena avota vai arī pierādījumi bija nepārliecinoši.

2014.gada jūnijā OPCW un ANO paziņoja, ka iznīcināti visi Sīrijas deklarētie ķīmisko ieroču krājumi. Taču, kā norāda Tangaere, inspektoriem bija pieejama tikai Sīrijas režīma sniegtā informācija. "Mēs varējām pārbaudīt tikai to, ko viņi bija norādījuši, ka tas tur atrodas," viņš sacīja. "Lieta tāda, ka ķīmisko ieroču konvencija balstās uz uzticēšanos."

Izmeklēšanas misija uzskata, ka uzbrukumu veica Sīrijas režīms, domājams, no lidaparāta nometot nāvējošās vielas bumbu.

Izmeklēšanas misijas dalībnieks Stefans Mogls norāda uz pierādījumiem, ka uzbrukumā Hanšeihunā lietotais zarīns piederēja Sīrijas režīmam. Analizējot paraugus, tika atrasts "acīmredzama sakritība" starp Hanšeihunā savākto vielu un paraugu, ko 2014.gadā OPCW komanda ievāca no Sīrijas iznīcināšanai nodotajiem ķīmisko ieroču krājumiem.

Pierādījumi - tai skaitā videoieraksti, fotogrāfijas un aculiecinieku stāstītais - liecina, ka vismaz 51 no 106 uzbrukumiem veikts no gaisa. BBC uzskata, ka pie visiem no gaisa veiktajiem uzbrukumiem vainojams Sīrijas režīms. Lai arī Krievija kopš 2015.gada Sīrijā veikusi tūkstošiem gaisa uzlidojumu, atbalstot Asadu, ANO cilvēktiesību eksperti nav atraduši nekādus pierādījumus tam, ka Krievija jebkad būtu Sīrijā pielietojusi ķīmiskos ieročus.