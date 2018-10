Pirmās no Austrijas iegādātās pašgājējhaubiču sistēmas NBS saņēma pagājušā gada 1.oktobrī.

Piektdien, 19.oktobrī, aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis (ZZS) un NBS komandieris Leonīds Kalniņš apmeklēs Ādažu bāzi, lai apskatītu no Austrijas iegādātās pašgājējhaubiču sistēmas.

Kopumā Latvija saņems līdz 130 četru modeļu militāros taktiskos transportlīdzekļus "Polaris" - "Sportsman Big Boss", "MRZR- 2", "MRZR-4" un "MV850" par aptuveni 6,8 miljoniem eiro, no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem finansējot aptuveni 15% izmaksu. Ar ASV noslēgtie starpvaldību līgumi paredz arī transportlīdzekļu detaļu piegādi, inženiertehnisko atbalstu un apmācības.

"Polaris Government & Defense" ir viens no nozīmīgākajiem vieglo bezceļu taktisko transportlīdzekļu ražotājiem. Uzņēmuma ražotos transportlīdzekļus izmanto piemēram, ASV un Somijas bruņotie spēki, un tie ir tikuši plaši pielietoti arī NATO operācijā Afganistānā. Pērn līgumu par šo transportlīdzekļu piegādi parakstījuši arī Portugāles un Vācijas bruņotie spēki.

Vienas vienības izmaksas atkarībā no tās modifikācijas ir no 60 000 līdz 140 000 eiro. Haubices, ko iegādājusies Latvija, no 2003. gada līdz 2007. gadam tika modernizētas un pēc tam iekonservētas.