4 iemesli, kāpēc neizdodas izārstēt iesnas

Nespējot izārstēt iesnas 3-4 nedēļu laikā, nevajadzētu domāt, ka tās kādu dienu pazudīs pašas no sevis. «Ielaistu iesnu radītās problēmas ir viens no biežākajiem otolaringologa apmeklējuma iemesliem,» skaidro AS «Veselības centru apvienība» ārste Jekaterina Kondratiško, uzsverot, ka ne katrs ģimenes ārsts var noteikt precīzu diagnozi, vai pacients sirgst ar kādas slimības izraisītu blakusparādību - iesnām vai cieš no alerģiskām vai hroniskām iesnām. Ārste norāda uz četriem visbiežākajiem iemesliem, kādēļ nereti ārstēšana nepadodas.