Ziemeļkorejā ir plaši izplatīta seksuālā vardarbība pret sievietēm, ko pastrādā režīma amatpersonas. Izvarošanas un seksuālās vardarbības “kultūra” valstī ir tik visaptveroša, ka režīma amatpersonas var atļauties gandrīz jebko, nebaidoties par to saņemt sodu, teikts cilvēktiesību aizstāvības organizācijas “Human Rights Watch” (HRW) ziņojumā.

Pagājušajā nedēļā publiskotais “Human Rights Watch” ziņojums tika gatavots divus gadus. 98 lappušu garais ziņojums balstīts uz vairākiem desmitiem interviju ar sievietēm, kuras Ziemeļkorejā cietušas no seksuālās vardarbības, un vēlāk no valsts aizbēgušas, vēsta ASV raidorganizācija CNN.

No visiem seksuālās vardarbības upuriem, kurus intervēja HRW ziņojuma tapšanas laikā, tikai viena sieviete atzina, ka viņa par piedzīvoto ziņojusi varas iestādēm. Pārējie cilvēki par piedzīvoto vardarbību nav ziņojuši, jo viņi neuzticas policijai un netic, ka policija būtu gatava attiecīgi reaģēt uz šādām sūdzībām.

“Dienās, kas viņiem bija attiecīgs noskaņojums, tirgus uzraugi vai policisti varēja man pavēlēt doties viņiem līdzi uz kādu tukšu istabu ārpus tirgus teritorijas vai citu viņu izvēlētu vietu,” norāda kāda aptuveni 40 gadus veca bijusī pārdevēja, kura no Ziemeļkorejas aizbēga 2014.gadā.

“Viņi uzskata mūs par [seksa] rotaļlietām. Mēs esam atkarīgas no vīriešu žēlastības,” piedzīvoto atceras ziemeļkorejiete.

Viņa norāda, ka seksuālās vardarbības klātbūtne Ziemeļkorejā bija tik uzmācīga, ka to vajadzēja normalizēt - gan no pašu varmāku, gan viņu upuru puses, tomēr “reizēm, pilnīgi ne no kurienes, tu naktīs raudi un nezini, kāpēc”.