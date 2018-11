Tāpat arī tetovējumi, kas iegūti kādā no dzīves periodiem, var kļūt ne tikai traucējoši, bet arī zaudēt savu vizuālo pievilcību. Mūsdienu tehnoloģijas nu jau piedāvā likvidēt tetovējumus, izmantojot modernu DEKA Q-Switched lāzeru, kas efektīvi noņem ne tikai melnbaltos, bet arī krāsainos (tostarp sarkanā un brūnā krāsā) zīmējumus. Protams, tas ir laikietilpīgs un dārgs process, tomēr – galvenais ir iespēja atbrīvoties no tā, kas gadu gaitā kļuvis traucējošs ne tikai vizuāli, bet varbūt arī morāli!

Svīšana ir normāls fizioloģisks process, kas cilvēkam palīdz uzturēt (organismam izdalot siltumu) nemainīgu ķermeņa temperatūru un izdala vielmaiņas galaproduktus un sāļus. Tā palīdz saglabāt arī asins osmotisko spiedienu. Tas, ka vienam vairāk svīst rokas vai kājas, bet citam paduses, ir atkarīgs no sviedru dziedzeru daudzuma noteiktos ādas rajonos. Bet, ja tomēr svīšana kļūst mokoša un traucējoša, šā brīža ārstniecība piedāvā plašas iespējas, kas ja ne pilnībā izārstē no svīšanas, tad vismaz uz ilgāku laiku novērš to. Jāatzīst, ka cilvēka vārdu var arī aizmirst, taču viņa smarža paliek atmiņā ilgi, jo katram ir cits aromāts. Arī sadaloties sviedriem, rodas kairinošas vielas, kas var izraisīt niezi. Atsevišķās ķermeņa vietās var parādīties izsutumi, ādas iekaisums jeb dermatīts, pastiprināti veidoties pinnes. Jāatceras, ka dažādus dezodorējošus līdzekļus drīkst lietot tikai uz tīras un sausas ādas. Svīšanas gadījumā tiek piedāvāta fizikālā terapija, piemēram, radiofrekvences procedūras, kā arī botulīna toksīna injekcijas, kas ir efektīvas padušu svīšanas gadījumā. Ilgu laiku to pazina kā estētiskās medicīnas metodi, ko lietoja kosmētiskā efekta (krunciņu izlīdzināšanas) panākšanai bez ķirurģiskas iejaukšanās. Pieredze ārstu praksē rāda, ka botulīna toksīna injekcijas ir efektīva metode, kas palīdz cīnīties pret svīšanu.