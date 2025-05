Viņas atgriežas! Seriāla “And Just Like That...” pirmizrādes Ņujorkas šikais stils

21. maijā Ņujorkā norisinājās ilgi gaidītā seriāla "And Just Like That..." 3. sezonas pirmizrāde, pulcējot ne tikai galveno lomu aktrises, bet arī citus zvaigžņotus viesus. Pasākums izcēlās ar izsmalcinātu modi, kas atspoguļoja seriāla ikonisko stilu. Aplūkosim galveno varoņu tērpus!