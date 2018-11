Bordāns: Vējoņa izvēle dod JKP pamatu ambīcijām uz lielāku ietekmi valdībā

JKP līderis arī esot gatavs atkāpties no savas sākotnējās ieceres, ka par ārlietu ministru būtu jākļūst "neitrālam karjeras diplomātam", līdz ar to tagad viņš pieļauj, ka šo amatu varētu turpināt ieņemt "Jaunās vienotības" (JV) pārstāvis Edgars Rinkēvičs, ja vien JV izvēlēsies iekļauties viņa veidotajā valdībā.

Vienlaikus Bordāns atgalvoja, ka JKP neejot pie citām partijām ar ultimātiem un no partneriem sagaida viņu redzējumu par atbildības jomu sadalījumu.

JKP jau vakar aicinājusi uz tikšanos "KPV LV", AP un "Visu Latvijai"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK (VL-TB/LNNK), no kurām sarunas ar "KPV LV" un VL-TB/LNNK jau notikušas, bet AP aizņemtības dēļ sarunas no vakardienas pārceltas uz šodienu. "KPV LV" jau ir apliecinājusi gatavību strādāt Bordāna vadītā valdībā, savukārt no VL-TB/LNNK šādas atbildes vēl nav, atzina Bordāns.