Priekšnieku atpūtas krēsls jeb, kādēļ Eames zvilnis kļuva par neatsveramu interjera priekšmetu

A post shared by Mauricio Arruda (@mauricioarruda) on Sep 24, 2018 at 1:15pm PDT

Dizaineru pāris priekšnieka atpūtas krēslu izgatavoja, iedvesmojoties no 19. gadsimta angļu stila klubkrēsliem, kam bija raksturīgs smagnējs ādas sēdeklis ar noapaļotiem roku balstiem un, bieži vien, pienaglotiem dekoratīviem koka akcentiem. Tā nu arī Īmsiem izdevās radīt krēslu, kas neapšaubāmi izskatījās pēc izsmalcināta luksusa biroja krēsla un klubkrēsla sajaukuma, tomēr atšķirībā no ierastajiem atpūtas krēsliem, Īmsu radītā mēbele bija vieglāka, aizņēma mazāk vietas un bija arī ērtāka nekā ierastie polsterētie krēsli.

A post shared by CécileMorel InteriorArchitect (@cecilemorel_geneva) on Nov 8, 2018 at 1:08am PST

Dizaineru pāra radītais atpūtas krēsls sastāv no vairākām salocīta saplākšņa slāņiem, bet to augšējo kārtu nosedz lakota finiera slānis. Sākotnēji krēsls tika veidots tikai no Brazīlijas sarkankoka, kas, starp citu, līdz 1990. gadam bija vienīgais izejmateriāls krēsla korpusa ražošanai. Šobrīd krēslu ražo arī no valrieksta, melnkoka, oša un rožkoka. Savukārt ādas spilveni pie krēsla pamatnes ir piestiprināti ar īpašu metodi, lai nebojātu saplākšņa korpusu. Paši spilveni ir radīti tā, lai tie jau nelietoti radītu lietota krēsla efektu. Ikoniskā zviļņa atzveltni stiprina metāla savienojums, bet pats krēsls un kāju ķeblītis balstās uz alumīnija kājas.