Gundega Skudriņa iesaka aktuālākās tendences svētku galda klājumam

Šogad galda klājuma krāsām nav viena noteikta gamma, tomēr Gundega Skudriņa vērš uzmanību, ka iestājoties tumšajam gada periodam, aktuālākas kļūst tumšās un jaudīgās krāsas, it īpaši tumši zilie un ogu toņi. Par tendencēm runājot, Gundega Skudriņa atklāj, ka šobrīd īpaši aktuāli ir divas visai nozīmīgas galda klājuma tendences – rotaļīgā un ilgtspējīgā.

Galvenais priekšnoteikums – neliekam visus galda piederumus vienādi, kā to savulaik mācīja mājturības stundās, kur dakšām un nažiem ir sava vieta un katram šķīvim šī kombinācija un izkārtojums ir jāatkārto,” stāsta Gundega, piebilstot, ka tas neattiecas uz kādiem saviesīgiem vakariem vai īpašiem notikumiem, kur etiķeti gan nāktos ievērot.

Rotaļīgajam jeb playful dizainam par pamatu ir jāizmanto viens centrālais priekšmets. “Es par pamatu izvēlos vienu lietu, piemēram, ziedus, galdautu, šķīvi, glāzi, varbūt tā ir kāda mantota relikvija vai trauks. Izlieciet šo priekšmetu galda centrā un ap to veidojiet galda klājuma iekārtojumu. Es personīgi izvēlējos raibu šķīvi, kuram pieskaņoju krāsas un izveidoju no tām kompozīciju,” iesaka Skudriņa. Tāpat Gundega iesaka piedomāt par ziedu izkārtojumu – arī katrs zieds vai augs ir personība, tāpēc nav jēgas pieblīvēt visu vāzi ar vienu pušķi, bet gan to izretināt pa vairākām vāzēm vai traukiem. Arī ziedu izvēlei nav nozīmes – ja apstākļi atļauj, tad galdu var dekorēt par ar latvisku pļavas ziedu klēpja un eksotisku puķu kombinācijām. “Spēlējaties ar saviem galda piederumiem un atceraties, ka attieksme ir vērtība,” iedrošina Skudriņa.