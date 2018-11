Reida laikā Ventā uziet četrus nelegālus zivju tīklus

Reida laikā izņemti četri tīkli, kuru kopējais garums bija 200 metri. No tīkliem atbrīvotas un atpakaļ ūdenī ielaistas piecas vimbas, viens lasis, astoņi brekši, divi ālanti un viena vēdzele.

Pirms mēneša reidā citā Ventas posmā izdevies izņemt trīs zivju tīklus 220 metru garumā. No tiem atbrīvoti divi taimiņi, viena līdaka, septiņas vimbas un viens breksis.

Asociācija atgādina, ka neatkarīgi no izmantotajiem zivju ieguves rīkiem lašu un taimiņu paturēšanā lomā iekšējos ūdeņos aizliegta visu gadu, izņemot Buļļupē, Sausajā Daugavā, Daugavā un vietās, kurās organizēta šo zivju licencēta makšķerēšana. Savukārt sīgas paturēšana lomā aizliegta no 1.oktobra līdz 30.novembrim, bet strauta foreles - no 1.septembra līdz 30.novembrim, turklāt šīs sugas zivju ieguve ar zvejas rīkiem aizliegta vispār.