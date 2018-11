Jaunajā valdībā varētu būt arī Kols, Parādnieks un Čudars

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amatā JKP vēlas redzēt savu ministru Tāli Linkaitu, Nacionālā apvienība grib saglabāt šo ministriju sev. Kompromiss varētu būt ministrs no Jaunās Vienotības - Salaspils mērs Raimonds Čudars.

"Mums prasa - nosauciet amatus un cilvēkus, par darbiem un to detalizāciju runāsim pēc tam, mēs sakām: klau, kamēr mēs nesaprotam, tieši kādu mērķi mēs kopīgi varam vai nevaram sasniegt, tas kaut kādā ziņā nosaka mūsu gatavību deleģēt cilvēkus vienās vai citās jomās," norāda Daniels Pavļuts.

"Viens ir kaut ko izrunāt vārdos, otrs - ir tikt skaidrībā par patiesajiem nodomiem un spējām. Mēs norādījām, ka mums ir bijuši ļoti atšķirīgi viedokļi par drošības struktūru reformām. Mēs uzreiz pateicām - tādu nebūs no mūsu puses. Mēs arī nepieļāvām iespēju, ka būs reģionālā reformā no centra iecelti prefekti ar pieciem apgabaliem, līdz ar to šeit mums ir jāsaprot, kādas pozīcijas valdība ieturēs," saka Artis Pabriks.