*Rotaļīgajam jeb playful dizainam par pamatu ir izmanto vienu centrālo priekšmetu. Piemēram, ziedus, galdautu, šķīvi, glāzi, varbūt tā ir kāda mantota relikvija vai trauks. Izlieciet šo priekšmetu galda centrā un ap to veidojiet galda klājuma iekārtojumu.

*Ziedi uz galda. Gundega iesaka piedomāt par ziedu izkārtojumu – arī katrs zieds vai augs ir personība, tāpēc nav jēgas pieblīvēt visu vāzi ar vienu pušķi, bet gan to izretināt pa vairākām vāzēm vai traukiem. Arī ziedu izvēlei nav nozīmes – ja apstākļi atļauj, tad galdu var dekorēt par ar latvisku pļavas ziedu klēpja un eksotisku puķu kombinācijām.

*Dekoru karalis – papīrs. Otra tendence ir ilgtspējība. “Šogad modē ir ilgtspējība it visā - ko pērkam un lietojam, kā dzīvojam un arī, ko klājam uz galda,”stāsta Skudriņa. Dekoratore iesaka galdu klājumā izmantot parastus dāvanu papīrus un izmantot tos kā parastas sedziņas. Pēcāk šos “galdautus” ir iespējams likt kamīnā, tāpēc nav jāuztraucas par to tīrīšanu vai mazgāšanu. Ar papīra “galdautiem” lieliski saderēs trauki un dekori no dabiskiem materiāliem, piemēram, koku un mālu, bet par dekoriem šādā galda klājumā lieliski kalpos zari, čiekuri vai pat kaltēti zirņi. Tāpat uz galda iederēsies arī vīteņaugi, kas vēl nav paguvuši nosalt rudens salnā. Taču, ja dabas materiāli pie sirds neiet, papīrs saderēs arī ar citiem materiāliem, piemēram, Ziemassvētku kolekcijas traukiem, galda piederumiem un spožiem rotājumiem.