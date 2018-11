Katrs trešais bēglis šogad saņēmis tiesības palikt Vācijā

Bēglis no Eritrejas ar bērniņu rokās bēgļu nometnē Sudānā 2012. gada janvārī - Šagarabas bēgļu nometnē ik mēnesi ierodas ap 2000 bēgļi, pārsvarā no kaimiņos esošās Eritrejas, daudzi devušies bēgļu gaitās, lai izvairītos no militārā dienesta

FOTO: AFP/LETA