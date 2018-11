Vaira Vīķe-Freiberga: Man šķiet, ka viņiem ir interesanti tikties ar cilvēkiem no Latvijas, jo viņi man bieži saka: “Es savā jaunībā pazinu kādu, kas arī bija no Latvijas.” Tātad viņiem Latvija galvenokārt saistās ar cilvēkiem, kas nāk no Latvijas, un tad, atkarībā no tā, kas tas ir par cilvēku, kādos apstākļos es esmu viņu satikusi, es viņam kaut ko cenšos pastāstīt par Latviju, lai viņam rastos kāds priekšstats par to, kas tā ir par zemi. Atkarībā no tā, ar kādu cilvēku es runāju, es viņam stāstu daudzas un dažādas lietas, jo man šķiet svarīgi katram pateikt to, kas viņam paliktu par Latviju prātā.