Video Neliela lidmašīna ietriekusies dzīvojamā ēkā Vācijā, Reinas lejtecē; bojā gājušie identificēti

Saskaņā ar policijas sniegto informāciju pilote no rīta bija pacēlusies no Alkerslebenas netālu no Erfurtes Tīringenē un bija ceļā uz Minhengladbahu. Kad notika negadījums, viņa jau bija mērojusi vairākus simtus kilometru. Saskaņā ar policijas sniegto informāciju pilote bija saskārusies ar tehniskām problēmām. Vismaz par to viņa esot ziņojusi lidostas tornim Minhengladbahā. Tagad rūpīgi jāizmeklē, vai tiešām pie vainas bija tehniska kļūme. Pieredze liecina, ka šādu lidmašīnu avāriju izmeklēšana var ilgt vairākus mēnešus.