Tāpat zinātnieki ir vienisprātis: lai gan mūzika un lūgšanas spēj uzlabot cilvēka pašsajūtu, to spēja ietekmēt ūdeni ir vienīgi skaista leģenda – to apstiprina amerikāņu neirologs, Jēlas universitātes medicīnas docents Stīvens Novella. Patiesības labad jāatzīmē, ka blogeri Victor Logic var paslavēt par to, ka intervijas ierakstā īslaicīgi parādījās titri, kuros bija atzīmēts, ka teorija par ūdens “atmiņu” ir apšaubāma.