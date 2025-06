Latvija iegādāsies papildu prettanku raķešu sistēmas "Spike"

Noslēgtais līgums paredz arī vietējās industrijas iesaisti pasūtījuma izpildē 30% apmērā. Saskaņā ar AM un inovāciju atbalsta stratēģiju piegādes drošības prasības par vietējās industrijas iesaisti iekļaušana aizsardzības nozares lielo spēju iepirkumu līgumos līdz 30% apmērā ir viens no galvenajiem instrumentiem vietējās aizsardzības industrijas attīstīšanā.

Izraēlā ražotās prettanku raķešu sistēmas "Spike" ir viens no modernākajiem sava profila ieročiem pasaulē, norāda AM, papildinot, ka "Spike" sistēmas sastāv no ceturtās un piektās paaudzes elektro-optisko raķešu sistēmām, kas nodrošina augstu trāpījuma precizitāti un spēj iznīcināt dažāda veida bruņutehniku, tai skaitā kaujas tankus.