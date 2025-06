Video Diasporas skola “Saulgriezīte” Īrijā nosvinējusi 20 gadu jubileju

Saulgriezīte ir viena no tām Eiropas skolām, kas no Latviešu valodas aģentūras saņem finansiālo atbalstu, un tas ļoti palīdz nodrošināt darbības ilgtspēju. Ritma atzīst, ka papildu administratīvais slogs, ko uzliek atskaitīšanās par to, ir bijis viens no grūtumiem, kas pieredzēti, vadot skolu.