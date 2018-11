Jaunais Liepājas mērs sola izmaiņas pašvaldības vadībā

"Domes priekšsēdētāja maiņa Liepājā notiek īpaši zīmīgā laikā. Laikā, kad tikko nosvinēta Latvijas simtgade. Ieejot nākamajā simtgadē, gan Latvijai, gan Liepājai ir jauni izaicinājumi: līdzās esošajām labajām iestrādēm, kas jau ir paveiktas pilsētas un liepājnieku labā, sākot savu darbu, kā vienu no galvenajiem izaicinājumiem redzu cilvēku saliedēšanu. Lai esam patiesi vienkopienas valsts ar vienu valsts valodu, kas mūs visus vieno. Vēl viens šī laika izaicinājums ir nosargāt mūsu tautas un arī liepājnieku vērtības - to, kas nav un nebūs citur un citiem! To, kas ļauj mums nepazust jauno izaicinājumu un iespēju vilinājumos, kārdinājumos un dezinformācijā," aicināja Vilnītis.