Lietuva beidzot pienācīgi iegulda aizsardzībā, uzskata prezidents

"Šodien vairs nepietiek teikt, ka Eiropa nespēj, nevēlas vai nav pārliecināta, kā rīkoties. Vispirms mums pašiem ir ievērojami jāpalielina savi aizsardzības izdevumi - tikai tad mēs varam to pašu prasīt no citiem. Mums ir jāattīsta savas militāri rūpnieciskās spējas - tikai tad mēs varam prasīt to pašu no citiem. Mums ir jāmācās no kara Ukrainā, jāpieņem un jāpiemēro jaunas kara koncepcijas - un tikai tad to pašu prasīt no citiem," viņš teica.