Tramps vilcinās ar sankcijām pret Krieviju, jo nesaskata tajā kara cēloni, uzskata pētnieks

Šrāders skaidroja, ka tas ietver to Ukrainas teritoriju atdošanu Krievijai, pār kurām Krievijai patlaban nav militāras kontroles. Tāpat Krievija grib, lai Ukrainas politika un valdība tiktu pieskaņota Kremļa vajadzībām un interesēm. Viena no prasībām ir arī Ukrainas demilitarizācija un atteikšanās no dalības NATO, kas nozīmē, ka nākotnē Ukraina nebūtu spējīga sevi aizstāvēt vispār.