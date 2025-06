“Tad krieviem būs pavisam citi bruņotie spēki nekā tagad Ukrainā”

Londonā bāzētā Starptautiskā Stratēģisko pētījumu institūta (IISS) analītiķis un Austrijas armijas rezerves virsnieks par militāriem konfliktiem spriež ne tikai no biezām grāmatām un preses publikācijām. Gadijs ir pārdzīvojis talibu mīnmetēju uzbrukumus Afganistānā, Krievijas artilērijas apšaudi Zaporižjā, un iznīcinātāju nomesta bumba nesen trāpījusi Harkivā tikai dažu simtu metru attālumā no viņa. Kopš 2022. gada viņš, kā pats saka, “ik pēc dažām nedēļām” dodas uz fronti Ukrainā, lai no pirmavota iegūtu informāciju par jaunākajiem notikumiem. Viņa grāmata “Die Rückkehr des Krieges” (“Kara atgriešanās”) ir nominēta 2025. gada Vācijas Literatūras balvai.