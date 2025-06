"Gemius" apkopotā informācija liecina, ka maijā no mobilajām ierīcēm - viedtālruņiem un planšetdatoriem - visvairāk apmeklēts portāls "tvnet.lv", kuram mēneša laikā bija 767 312 apmeklējumi, otrajā vietā ierindojās "delfi.lv" ar 756 368 apmeklējumiem, bet trešajā vietā bija "lsm.lv" ar 701 344 apmeklējumiem.

Maijā no mediju grupām visvairāk lietotāju sasniegusi "Tvnet" grupa, kuru izmantojuši 868 960 lietotāju jeb 65% no Latvijas interneta lietotājiem. Otrajā vietā maijā ierindojās "Delfi" grupa ar 817 776 lietotājiem jeb 61% interneta lietotāju, savukārt trešajā vietā no mediju grupām maijā bija "Inbox" grupa ar 690 256 jeb 51% interneta lietotāju.