Lūsis komentē Vai Daugavpils vēlas būt Donbass 2?

Vispirms jau pilsētas mērs Andrejs Elksniņš . Drīz gan jau varēsim teikt “bijušais mērs”, jo pielaide valsts noslēpumam šim cilvēkam nespīd. Tātad – iedzīvotāji savu pilsētu ļauj vadīt jefiņam, kurš dzīvo pāri saviem līdzekļiem, nez no kurienes izrauj tūkstošus tizlām drēbēm un desmitiem tūkstošus sievas bruļikiem un dizaineru somām. Vietējiem nav pretenziju, sašutuši tikai rīdzinieki.

Bet tagad – uz Daugavpils svētkiem visās pilsētas malās izkārti Daugavpils karogi. Pats par sevi šis fakts it kā varētu nebūt nekas pārsteidzošs – katrai pilsētai ir savs karogs un gan jau katrā to svētkos kaut kur izkar. Tomēr uz šo droši vien jālūkojas kontekstā, ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, Daugavpils atrašanās vietu un to, kas tad īsti ir pilsētas iedzīvotāji.