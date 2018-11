Zirnekļu cilvēks pret zaķīšu pirtiņu. Kā pareizi bērnam ļaut skatīties animācijas filmas

Animācijas filmas nebūt nav nekāds ļaunums, par kādu bieži vien tiek uzskatītas. Bērniem 5 – 7 gadu vecumā labi attīstīta redzes atmiņa ir pamats veiksmīgam mācību procesam skolā, un animācija ir viens no veidiem, kā to efektīvi trenēt. Taču noteikti nedrīkstētu aizmirst par to, ka bērnam vairāk par visu nepieciešama vecāku klātbūtne.