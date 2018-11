Kas jauns hokejā? Runā Matulis: Pircējs izvēlas labāko preci...

Laiku pa laikam palasot hokeja fanu atsauksmes, gan rodas iespaids, ka Rīgas “Dinamo” un Omskas “Avangard” spēlē divās dažādās līgās – mūsu dinamieši par gāzes naudu čekas projektā “Dinamo” visu nīstajā Krievijas čempionātā, bet – atliek uzvarēt Boba Hārtlija trenētajam “Avangard”, un atsauksmju noskaņa mainās gandrīz par 180 grādiem: re, kāds malacis tas mūsu Bobs! Pāris mēnešu laikā izveidojis uzvarētāju komandu! It kā “Avangard” nespēlētu tajā pašā līgā! It kā “Avangard” ģenerālsponsors nebūtu no tās pašas Krievijas gāzes un naftas - “Gazpromņeftj”?