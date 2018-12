Kas ir šī Berta? Kas ir šī nepieklājīgā meitene? To, visticamāk, radot šo albumu, īsti nemaz neapzinājās arī pats Baušķenieks. Tikai tagad, jau pēc albuma iznākšanas, šajā 80. gados radītā Hardija Lediņa dzejolī “Berta hu” viņš atpazinis kaut ko no amerikāņu bītņiku (jeb bītnieku, jeb bītu) rakstnieka Džeka Keruaka daiļrades. Acīmredzot Lediņš 80. gados bija klausījies Keruaka dzejas lasījumu ierakstus un no tiem ietekmējies.