Sarunu festivāls LAMPA izziņo šī gada programmu

Veselības tēma šogad LAMPĀ būs pārstāvēta plaši un daudzveidīgi. Jau tradicionāli festivālā būs iespēja veikt HIV un C hepatīta testus, bet šogad pirmo reizi darbosies arī Veselības diagnostikas zona – sievietes ar ārsta nosūtījumu varēs veikt mamogrāfiju, bet vīrieši – nodot asins paraugu PSA testam, lai noteiktu prostatas vēža risku. Plaši apspriesti tiks arī veselīgas darba vides un mentālās veselības jautājumi, skarot tādas sāpīgas tēmas, kā izdegšana, mīti par mentālo veselību, atbalsta iespējas un pašnāvību profilakse. Būs iespēja ielūkoties medicīnas inovācijās, dzirdēt diskusijas par mākslīgā intelekta lomu medicīnā, kā arī cepināt veselības nozares ierēdņus, uzdodot tiešus jautājumus par onkoloģijas ārstēšanu Latvijā.

No bērnudārza līdz mākslīgajam intelektam – izglītība un zinātne LAMPĀ būs sarunu centrā. Runāsim par to, kāpēc jaunie skolotāji pamet darbu, ko īsti sagaidām no pirmsskolas, kā mācīties arī pieaugušā vecumā un kā domāt lēnāk, dziļāk un jēgpilnāk. Tiks šķetinātas izglītības pretrunas, domāšanas un mācīšanās paradumi, kā arī tas, kā tehnoloģijas maina mācību vidi. Savukārt zinātne būs tuvplānā īsformāta sarunās un nelielās darbnīcās, ļaujot sarežģīto izrunāt teju aci pret aci.