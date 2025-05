Demogrāfiskie procesi kļūst par nozīmīgu izaicinājumu aizsardzības nozarei

Nacionālajos bruņotajos spēkos (NBS) NBS dienestā 2024.gadā bija 7103 profesionālā dienesta karavīri. 2024.gadā rekrutēti 762 pilsoņi, tajā skaitā 129 karavīri rekrutēti no valsts aizsardzības dienesta. Profesionālā dienesta karavīru skaits, salīdzinot ar 2023.gadu, pieauga par 400 karavīriem.

Saskaņā ar 2025.gada 4.martā Finanšu ministrijas aktualizēto iekšzemes kopprodukta (IKP) prognozi 2025.gada aizsardzības budžets sasniegs 3,65% no IKP jeb 1 559 433 634 eiro.

Lielākā daļa no nākamā gada aizsardzības budžeta jeb 42% tiks izmantoti militāro spēju attīstībai. Aptuveni 26% no budžeta segs personāla izdevumus, bet vēl 26% - uzturēšanas izdevumus, savukārt 6% no budžeta tiks izmantoti militārās infrastruktūras attīstīšanai.