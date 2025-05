Ar bīstamās melanomas ārstēšanu kavēties nedrīkst

Dr. I. Vidmane-Ozola iesaka – kā sevi pasargāt no melanomas riska vai laikus to pamanīt

Ja kādas ādas izmaiņas liekas aizdomīgas vai iepriekš nepiedzīvotas, vai arī kāds ādas bojājums ilgstoši nedzīst, svarīgi ir negaidīt un nevilcināties, bet iespējami ātri doties pie dermatologa. Labāk lieku reizi pārbaudīties un pārliecināties, ka viss labi, nekā pacietīgi gaidīt un domāt, ka gan jau viss sadzīs. Īpaša vērība jāpievērš ilgstoši nedzīstošām čūlojošām ādas izmaiņām, kas var būt kāda onkoloģiska procesa simptoms vai arī tā veicinātājfaktors.

Regulāras ādas pārbaudes nepieciešamas arī cilvēkiem ar lielu dzimumzīmju skaitu – melanomas mēdz attīstīties arī no dzimumzīmēm. Atsevišķos gadījumos, ja dermatologs to iesaka, būtiski veikt arī dzimumzīmju kartēšanu, kas ļauj precīzāk analizēt veidojumus un izsekot to izmaiņām ilgākā laika posmā, kontrolējot to dinamiku.

Ja ir kādas ādas izmaiņas, bet vizīte pie speciālista vēl jāgaida, vajadzētu lūgt ādas apskati veikt ģimenes ārstam vai kādai citai ārstniecības personai – masierim, fizioterapeitam, skaistumkopšanas speciālistam (kosmetologam). Tāpat, apmeklējot šos speciālistus, būtu vēlams ar zināmu regularitāti lūgt viņiem veikt jūsu ādas apskati arī profilaktiski.

Ne tikai sauļojoties, bet visos mēnešos, kad ir augsta saules ultravioletā aktivitāte, nepieciešams lietot saules aizsargkrēmus. Ieteicami ir tikai aptiekās nopērkamie aizsargkrēmi, turklāt tie jālieto pareizi – ik pēc noteikta intervāla (ik pēc 2 stundām, ja iznāk saulē uzturēties ilgāk, pēc peldēšanās, pēc aktīvas svīšanas), kā tas norādīts lietošanas instrukcijā. Vīriešiem, kas nodzinuši matus, svarīgi ir saules aizsargkrēmu uzklāt gan plikajam galvvidum, gan arī ausīm un kaklam!

Svarīgi ir veikt arī regulāras ādas pašpārbaudes.