Sākas festivāls “Prozas lasījumi 2018”

“Prozas lasījumi” ir festivāls ar vairāk nekā divdesmit gadu senu vēsturi (tiek organizēts kopš 1995. gada). Tas ir ikgadējs pasākums, kas no neliela lasījumu vakara rakstnieka Andreja Upīša dzimšanas dienas atcerei ir pārtapis vairāku dienu prozas festivālā, kura laikā dažādos pasākumos ar savu jaunāko darbu vai to fragmentu lasījumiem uzstājas dažādu paaudžu Latvijas rakstnieki un viesautori no citām valstīm. “Prozas lasījumi” laika gaitā kļuvuši par radošu tikšanās vietu autoriem un lasītājiem, kā arī nozīmīgu atskaites punktu pašmāju rakstniecībā, ļaujot apzināties nozares nepārtrauktu attīstību un aktualitāti Latvijas kultūrtelpā.