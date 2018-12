Slīkstam lupatās! Miljoniem kilogramu lietotu drēbju

Pērn Latvijā no Apvienotās Karalistes par gandrīz miljons eiro ievesti gandrīz 6 miljoni tonnu drēbju. 2015. gadā no Apvienotās Karalistes Latvijā ieveda 3,5 miljonus tonna apģērba.

Slēgtos maisos no Lielbritānijas ievestās drēbes nonāk arī uz konveijera lentas “Textiles Latvia” cehā Mālpilī. 18 darbinieki šķiro apģērbu – modernas un kvalitatīvas drēbes tiek atliktas malā un drīz vien nonāk divos My FASHION Space veikalos - Siguldā un Rīgā, Raunas ielā. Pārējās sašķirotas turpina ceļu uz Āfrikas valstīm un Pakistānu. “Miskastē nonāk ļoti maz,” saka uzņēmuma vadītājs. Nederīgi vilnas un kokvilnas auduma gabali nonāk uzņēmumos, kas ražo mēbeļu polsterējumu, vilna un kašmirs ceļo atpakaļ uz Lielbritāniju. Mēnesī uzņēmumā pārstrādā 80 tonnas apģērba. Lepsis uzsver, ka uzņēmums cīnās atvērtā starptautiskajā tirgū un tas nav viegli. “Nevajadzīgām lietām mēs dodam otru dzīvi. Apģērbs arī ļoti švakā stāvoklī kādam ir vajadzīgs.

Ja pie mums būtu karš, arī mums būtu vienalga kādos apavos staigāt.” Atšķirīga situācija ir Āfrikā, kur second hand apģērbs konkurē ar jauniem Ķīnas ražojumiem. Drēbes no Lielbritānijas Āfrikā esot populāras, jo tur Apvienotā Karaliste kopš seniem laikiem tiekot uzskatīta par modes lielvalsti. No otras puses – mīnus ir tas, ka lietotais apģērbs no vecās Eiropas kavē vietējās apģērbu ražošanas attīstību.