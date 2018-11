Šonedēļ jau otro nedēļu Francijā turpinājās protesti. Demonstrācijas, kuras sākotnēji sākās kā protests pret valdības lēmumu palielināt dīzeļdegvielas cenas (palielinot degvielas nodokli), nu ir pāraugušas plašā masu kustībā, kas izrāda neapmierinātību par vispārējo dzīves līmeni. 12 no 13 Francijas reģionu līderiem jau ir nosūtījuši Makronam vēstuli, kurā izteikts lūgums apdomāt pieņemto lēmumu, norādot, ka degvielas nodokļa palielināšana būtu nopietna kļūda. Tas tādēļ, ka sabiedrībā pret šo lēmumu pastāv milzīga kritika un valda pat zināmi vardarbīgs noskaņojums, kuru varētu izmantot radikāli noskaņotie politiskie spēki. Pats Makrons gan saka, ka viņš spiedienam nepiekāpsies, jo cenu pieaugums ir nepieciešams «zaļāka dzīvesveida» veicināšanai.

25. novembra vakarā Krievijas karakuģi pie Krimas krastiem, Kerčas jūras šauruma tuvumā (atdala Krievijas teritoriju no tās anektētās Krimas pussalas) atklāja uguni uz trim Ukrainai piederošiem kuģiem, kuri bija ceļā no sava pastāvīgā bāzes punkta Odesā uz bāzes punktu Mariupolē, kura atrodas Azovas jūras krastos. Sadursme notika brīdī, kad Ukrainas kuģi, tā arī nesaņēmuši no Krievijas akceptu šauruma šķērsošanai, nolēma doties mājup. Tomēr neilgi pēc atpakaļceļa sākšanas tos nobloķējuši Maskavai piederošie kuģi, kuri kopā ar specvienību parūpējušies arī par Ukrainas kuģu aizturēšanu. Notikušo sadursmi apstiprināja abas iesaistītās puses – gan Krievija, gan Ukraina.