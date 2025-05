Pērn privātajā sektorā sniegti 27,6% no valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem

Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanai kopā pērn izlietoti 448,35 miljoni eiro, un 99% šīs summas nonākuši publiskā sektora iestādēs. Arī par plānveida stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem 99% no kopējā finansējuma jeb 245,8 miljoni eiro nonāca publiskā sektora ārstniecības iestādēs.

Kā uzsver NVD, uzraudzība un kontrole par pakalpojumu nodrošināšanu tiek organizēta pēc vienotiem principiem, neatkarīgi no komersanta veida. Veselības ministrijas (VM) valsts sekretāra vietnieks finanšu jautājumos Boriss Kņigins sacīja, ka metodiskie centri nodrošina, lai visur pakalpojumi tiek sniegti pēc līdzīgiem nosacījumiem, bet Veselības inspekcija nodrošina padziļinātāku pakalpojumu kvalitātes pārraudzību.

Sēdes dalībnieki gan uzsvēra, ka nepieciešams izveidot vienotu digitālu risinājumu, piemēram, reģistru veselības pakalpojumu nodrošināšanas pārraudzībai, norādot uz to, ka to būtu nepieciešams ieviest pēc iespējas ātrāk. Izskanēja priekšlikums, ka šādā reģistrā būtu jābūt kombinētiem datiem gan par privātā, gan par publiskā sektora pakalpojumiem, tos nenošķirot, tādējādi speciālisti varētu vieglāk pieņemt ārstniecības lēmumus, tostarp vērtēt to kvalitāti.