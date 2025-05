Abu Meri: Ģimenes ārstiem jāuzlabo pacientu apmeklējuma rādītāji

Ministrijas pārstāvji informēja par pieejamajiem atbalsta instrumentiem ārstniecības personu piesaistei reģionos. Vidējais finansējums no valsts budžeta līdzekļiem vienai ģimenes ārsta praksei valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem gadā sasniedz vidēji 124 000 eiro.

Vienlaikus veselības ministrs izteica pateicību vairākiem Kurzemes ģimenes ārstiem. Par augstāko sniegumu kvalitātes kritēriju izpildē apbalvotas ģimenes ārstes Olita Ševčuka no Liepājas un Astrīda Kalna no Grobiņas. Savukārt ministrijas Pateicības vēstuli saņēma jaunās ārstes Linda Reicle, kas Liepājā pārņēma divu ārstu prakses, un Alise Singha, kura uzsākusi darbu Tukuma novadā un Sabilē, nodrošinot aprūpi arī bērniem. Jaunās ārstes pārņēmušas prakses no pensijas vecuma ģimenes ārstiem, veiksmīgi nodrošinot paaudžu maiņu ģimenes medicīnā, skaidro VM.