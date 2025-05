VK secina: Mākslīgā intelekta ieviešana valsts pārvaldē notiek bez skaidra plāna

Korčagins intervijā LTV skaidroja, ka vispirms ir jāapzina dažādu publiskā sektora nozaru vajadzības MI jomā. "Tas, ko mēs redzam, ir, ka līdz šim daudzviet MI risinājumi attīstījušies diezgan decentralizēti un balstoties uz to, vai konkrētajā iestādē ir speciālisti, resursi un iniciatīva, un vēl vadības atbalsts. Tas varbūt nenozīmē to, ka tas ir slikti, bet tas arī nenozīmē, ka mēs vienmēr īstenojam MI risinājumus tajās jomās, kur mums to visvairāk vajadzētu," secinājis valsts kontrolieris.