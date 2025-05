Ušakovs “light”. Ko rīdzinieki redz ekrānos pirms vēlēšanām

To sāka celt vēl iepriekšējās domes laikā un būvēja trīs gadus. Pārvads atslogo centru no fūrēm, kas brauc uz ostu. Atklāšanā toreizējais vicemērs Vilnis Ķirsis (Jaunā Vienotība, JV) lepojās, ka tā ir viena no lielākajām pilsētas jaunbūvēm kopš neatkarības atjaunošanas. Investīcijas pilsētas satiksmē esot lielākas nekā jebkad – vairāki simti miljonu no valsts, pašvaldības un ES naudas.