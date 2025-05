AT noraida kasāciju – pasniedzējs Kupčs atjaunots amatā JVLMA, izmeklēšana par seksuālu vardarbību turpinās

Augstākā tiesa (AT) atteikusies ierosināt kasācijas tiesvedību par seksuālu vardarbību pret studentēm apsūdzētā profesora Māra Kupča lietā par viņu atbrīvošanu no amata Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā (JVLMA), līdz ar to spēkā stājies Rīgas apgabaltiesa spriedums, ar kuru profesors atjaunots darbā, taču noraidīta viņa prasība par vidējās izpeļņas par darba piespiedu kavējumu piedziņu.