Pilnīgi jaunā Mazda3 pārņem Mazda jauno SKYACTIV automobiļu arhitektūru, kas izstrādāta, lai ļautu cilvēkiem iegūt maksimumu no to dabiskās līdzsvara sajūtas. Spēka piedziņas palete ietver jaunākos SKYACTIV-X, SKYACTIV-G un SKYACTIV-D motorus, no kuriem katrs nodrošina vienmērīgu, atsaucīgu droseles vadību jebkurā braukšanas situācijā. Kādi tieši dzinēji tiks piedāvāti, Mazda neprecizē.