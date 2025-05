Piemeklēt automašīnu ar "tīru" vēsturi ir zināms izaicinājums. Taču dažu marku spēkrati ir jo īpaši riskanti. No visiem transportlīdzekļiem, ko "carVertical" pārbaudīja Latvijā, BMW automašīnām ir sliktākie rezultāti. Tikai 15,7 % spēkratu vēsturi varēja uzskatīt par nevainojamu. Līdzīgā pozīcijā ir arī "Porsche" (24,6 %) un "Audi" (35,2 %).

"Daudzi sapņo par luksusa klases auto, taču ne vienmēr pilnībā apzinās riskus. Šie spēkrati parasti ir dārgāki, tāpēc negodīgi pārdevēji biežāk vilto to nobraukumu vai arī slēpj defektus. No otras puses, budžeta klases spēkratiem nav vērts slēpt patieso vēsturi, jo tādējādi nav iespējams būtiski palielināt to vērtību, lai vairāk nopelnītu," saka Buzelis.