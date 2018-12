No 30.novembra līdz 9.decembrim Losandželosā norisinās ikgadējā automobiļu izstāde. Tā kā no Latvijas turp nokļūt nav vienkārši un lēti, domājams, ka pamatā to apmeklē vietējā publika. Bet mēs piedāvājam ielūkoties izstādes norisēs ar fotostāsta starpniecību. Jūsu uzmanībai tā pirmā daļa ar 80 attēliem.