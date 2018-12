Pirmie iespaidi: KIA Ceed '18

Jaunajam modelim, ko bija paredzēts ražot Eiropā un šeit pat arī pārdot, nosaukumu veido pirmie burti no vārdiem Eiropas ekonomiskā kopiena (European Economic Comunity jeb CEE) un Eiropas dizains (European Design jeb ED). Rezultātā sanāca, ka modelis būtu pilnā vārdā jāsauc par CEEED, taču automobiļu kristīšanas speciālisti nolēma, ka nosaukumā ir pārāk daudz E burtu, tādēļ viens no tiem jāaizstāj ar apostrofu. Tādējādi Eiropai domātā kompaktā KIA ieguva vārdu cee’d.

Jādomā, ka KIA kompaktautomobiļa veiksmes stāstam gals vēl nav ne tuvu, jo 2018.gadā dienas gaismu ieraudzījusi tā trešā paaudze, kas pēc pirmās tikšanās pilnīgi noteikti šķiet vēl labāka nekā abas iepriekšējās, kopā ņemot. Bez tā, ka cee’d nu ir kļuvis par tāpat izrunājamu, taču vieglāk uzrakstāmu Ceed (precīzais atšifrējums ir automašīna ar Eiropas dizainu Eiropas kopienai jeb car for the Community of Europe, with European Design), kompaktais hečbeks no visām pusēm ir kļuvis pārliecinātāks un līdz ar to arī pārliecinošāks.