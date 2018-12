Gada farmaceite 2018, Ogres Apotheka aptiekas vadītāja Ilze Jaudzeme stāsta, kā izvairīties no delikātām saslimšanām un kā rīkoties, ja veselība nav bijusi pietiekami stipra.

“Vīrieši visbiežāk nepievērš pietiekamu uzmanību savai veselībai, kā rezultātā gadiem ilgi cieš no veselības problēmām, ko bija iespējams novērst. Piemēram, nepatīkamais prostatīts nav saistīts tikai ar prostatas veselību, to var iegūt, ilgstoši pavirši izturoties pret šķietami nesaistītām saslimšanām, piemēram, bronhītu, aizdegunes vai mandeļu iekaisumu. Joprojām bieži par vīrieša veselību vairāk domā sieviete, nevis pats vīrietis. Sievietes šajā ziņā nosacīti ir priviliģētākas, jo kopš bērnības vairāk mācītas rūpēties par sevi,” stāsta I. Jaudzeme.

Uretrīts ir urīnizvadceļu iekaisums. To var izraisīt baktērijas, vīrusi, patogēnās sēnītes. Vīrieši ar urīnceļu iekaisumiem saskaras retāk nekā sievietes orgānu fizioloģiskā izvietojuma dēļ, taču arī vīriešu vidū tas ir pietiekami izplatīts.

Lai izvairītos no uretrīta un mazinātu tā simptomus, ieteicams:

Lai izvairītos no uretrīta, ieteicams dzert dažādas augu tējas, kuru sastāvā ir bērza lapas, miltenes lapas, pētersīļa sakne, kadiķa augi, pelašķa laksti, brūkleņu lapas, linu sēklas, kliņģerīšu ziedi un lupstāju laksti.

Ieteicams sārmains šķidrums, piemēram, dzēstās sodas dzēriens, ko pagatavo, ¼ tējkarotes sodas šķīdinot 125–200 ml karsta ūdens, dzērienu atdzesē un dzer. Ķermeņa vide no skābas kļūs par sārmainu, un tas palīdzēs mazināt urinēšanas radītās sāpes. Kopumā dienā pastiprināti jālieto šķidrums – glāze ūdens vai tējas stundā, vismaz desmit glāzes dienā. Lielais šķidruma apjoms palīdzēs izskalot no urīnceļiem nelabvēlīgās baktērijas.

#3 Uzņemt C vitamīnu

Uretrīta gadījumā būtiski uzņemt C vitamīnu, tāpēc ieteicams lietot dzērveņu, brūkleņu, melleņu sulu, kam var pievienot klāt arī nedaudz ābolu sulas. C vitamīns aizkavēs baktēriju pielipšanu urīnceļu sieniņām un līdz ar to mazinās iekaisuma izplatību.