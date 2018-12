Pusdienu galds un gulta jādala ar ierēdni: kā Ķīnā izspiego uigurus

Valdība uiguru apdzīvotajā Siņdzjanā īstenoto programmu raksturo kā draudzīgu kultūras apmaiņu. Savukārt uz Turciju emigrējušie uiguri stāsta, ka Ķīnā palikušās ģimenes uz to raugās pavisam citādi. Viņi to uzskata par baisu ielaušanos vienīgajā vietā, kurā jūtas droši, - savās mājās.

Emigrējušie uiguri stāsta, ka "iesūtīto radinieku" programmas mērķis esot izskaust reliģiju no musulmaņu etniskās minoritātes dzīves un padarīt tos līdzīgākus ateistiskajam vairumam Ķīnas iedzīvotāju. Par potenciālu ekstrēmisma pazīmi uzskatāms jebkas, kas novirzās no partijas propagandētā dzīvesstila vadlīnijām - pēkšņa atteikšanās no alkohola lietošanas un smēķēšanas, "nenormālas" bārdas izaudzēšana vai pārāk reliģisks vārds.