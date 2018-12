Pašmāju bāleliņi, atbalstot sievietes, izmetas kaili un rada pikantu kalendāru “Kailendārs”

“Šis ir kalendārs sievietēm. Turklāt atšķirībā no citiem šoreiz nav ne silikona, ne mākslīgu ugunsdzēsēju - tikai dabīgi, īsti vīriešu ķermeņi. Projekta darbība norisinās Aizputes novadā, un dalībnieki ir novada patrioti. Mistika, trakums, kaila patiesība - tas ir "KAILendārs",” projektu raksturo ieraksts sociālajā vietnē.

Liela daļa kalendāra bilžu saistās ar kādu no modeļu darbiem vai hobiju – kaņepju audzēšana, aviācija, galdniecība, retro auto, vīna darīšana, sportošana un citi.

Ideja no joka izaug līdz nopietnai fotosesijai

“Par to, ka jāveido kalendārs, tika izlemts vēlāk, saprotot, ka būs jautra un līdz asarām smieklīga fotosesija, kas tā arī bija. Radošā komanda, kuras sastāvā bija modeļu sievas, ģimene un draugi, caur šo procesu iepazina labāk ne tikai cits citu, bet arī paši sevi, savu drosmes līmeni un spēju atbrīvoties, jo novilkt drēbes, paliekot pilnīgi kailam desmit cilvēku un kameras priekšā, ir liels pārbaudījums. Tās bija ļoti pieredzes bagātas un labi pavadītas trīs radošas dienas,” par fotografēšanas pasākumu stāsta organizatori.

“KAILendārs” ir pieklājīgs no estētiskā viedokļa – nav redzams nekas lieks. Katrā kompozīcijā tikai viens vai divi tēli ir pilnībā kaili, bet arī – pieklājīgi paslēptas attiecīgās vietas. Par saturisko aspektu – jā, dažas bildes ir provokatīvas un izraisa asas diskusijas, bet, no otras, - tur nav nekā tāda, kas nav katram no mums pazīstams.