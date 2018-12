Tāpat ir zīmīga arī simulācijas spēles izvēlētā vieta – Tanžeras pilsēta, kura atrodas Marokas ziemeļos un no kuras ir redzami arī Spānijas dienvidu krasti (līdz ar to arī ES dienvidu robeža). Tie ir kļuvuši par iekāres objektu tūkstošiem migrantu (bieži arī nelegālu), kuri ierodas no Āfrikas kontinenta vidienes valstīm un turpat netālu esošās, kara plosītās Lībijas. Eiropas Savienības domnīca Council on Foreign Relations vēl novembrī ziņoja, ka šā gada septembrī Spānijā no Marokas ieradušies 41 594 migranti un vēl 10 000 ieradušies oktobrī. Madride jau ir izteikusi saviem Eiropas partneriem brīdinājumu, ka migrantu plūsmas no Marokas varētu krasi pieaugt. It īpaši tad, ja tiktu apgrūtināta to nokļūšana ES caur Lībiju.