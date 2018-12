TVNET iepazīst tuvāk: Mitsubishi Eclipse Cross

Jā, nudien, daudziem patīk atsaukties uz modeli, kas nu jau noņemts no ražošanas, lai runātu par jaunu un pilnīgi citādāku auto. Runa būs par Mitsubishi Eclipse Cross, kā nosaukuma pēdējais vārds jau vedina domāt par došanos cross-country piedzīvojumos jeb tuvāk dabai nevis par pulcēšanos ar domubiedriem nakts aizsegā, lai piedalītos apšaubāmās sacīkstēs kā Vins Dīzels Fast and Furious filmu franšīzē. Gluži pretēji, Eclipse Cross ir civilizēta Mitsubishi atbilde uz patērētāju pieprasījumu pēc kompaktiem krosoveriem. Tā dēļ arī ir tapis šāds auto, kas izmēru ziņā atpaliek no Outlander un vēl vairāk no Pajero, lai izvēles iespējas būtu arī Mitsubishi entuziastiem vai vienkārši cilvēkiem, kas meklē ko nedaudz citādāku vienā no populārākajām automobiļu klasēm.