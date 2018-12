Ušakovs neplāno KNAB pieprasīt informāciju par RS lietā iesaistītajām domes amatpersonām

Tas, ka lietā iesaistītas domes amatpersonas, izriet no KNAB sniegtā paziņojuma, kurā norādīts, ka kriminālprocess sākts par to, ka Čehijas un Polijas uzņēmumu pārstāvji, vienojoties ar Rīgas domes un RS atbildīgajām amatpersonām, kā arī ar RS saistītā uzņēmuma pārstāvjiem, noziedzīgo darbību īstenošanai piesaistīja fizisku personu un ar viņu saistītas personas.

Mērs savu lēmumu neprasīt informāciju KNAB pamatoja ar to, ka tiesībsargājošajām iestādēm noteikti esot savi apsvērumi, kādēļ līdz šim viņš par notiekošo neesot informēts. Vienlaikus Ušakovam neesot informācijas arī par to, vai pēdējo dienu laikā pie kādas no domes amatpersonām bijuši KNAB izmeklētāji. Arī pie viņa paša izmeklētāji līdz neesot bijuši un sīkāku informāciju par notikušo neesot snieguši.