Rīgas domes opozīcija pieprasa arī Ušakova atkāpšanos

"Latvijas attīstībai" (LA) frakcijas vadītājs Viesturs Zeps aģentūrai LETA atzina, ka viņam aizdomas par Amerika gaidāmo atkāpšanos radušās vakar, kad tikusi izziņota "pirmā viņa preses konference desmit gadu laikā". "Pagaidām ir grūti teikt, vai tā ir bēgšana vai tomēr varonīga rīcība. Mēs turpināsim izdarīt spiedienu uz to, lai atkāptos arī Ušakovs, jo viņš tomēr pārrauga "Rīgas satiksmes" kapitāldaļas, nevis Ameriks," sacīja Zeps.

Politiķis stāstīja, ka LA frakcija aicinās opozīcijas kolēģus vienoties par kopīgu vicemēra kandidātu no opozīcijas partiju vidus.

Arī nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK" Rīgas domes frakcijas vadītājs Nauris Puntulis pauda nostāju, ka, lai gan no Amerika puses šis bijis "labs žests", jāatkāpjas tomēr būtu Ušakovam. Puntulis atteicās komentēt to, kurš būtu labākais vicemēra kandidāts no GKR vidus, norādot, ka "tā būtu skriešana ratiem pa priekšu" un domniekiem tomēr būtu jāgatavojas izraudzīties gan jaunu vicemēru, gan mēru.