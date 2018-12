Vairākums partiju atbalstošas likumprojektam par Rīgas domes atlaišanu

"Jaunā Vienotība" (JV) valdes un frakcijas kopsēdē vienojās atbalstīt VARAM pozīciju par Rīgas domes atlaišanu, aģentūru LETA informēja JV. "Mēs jau vairākkārtīgi esam vērsuši gan VARAM, gan sabiedrības uzmanību uz to, ka Rīgas domes vadība Nila Ušakova (S) un Andra Amerika (GKR) personā ir pieļāvuši, ka Rīgā valda korupcijas sērga. To var izdzīt, atlaižot korupcijas saēsto domi un pēc iespējas ātrāk izsludinot jaunas vēlēšanas Rīgā," uzsver "Vienotības" Rīgas domes frakcijas priekšsēdētājs Vilnis Ķirsis.

"KPV LV" līderis Artuss Kaimiņš aģentūrai LETA pauda, ka par šo likumprojektu sākotnēji lems valdība, tātad tam jāiziet valdības "juridiskais siets". Ja priekšlikums nonāks Saeimā, tas nozīmēs, ka tam ir nepieciešamais juridiskais un tiesiskai ietvars, un "KPV LV" to atbalstīs, piebilda politiķis.

"Attīstībai/Par!" līderis Daniels Pavļuts akcentēja, ka sen jau ir bijušas bažas "par Rīgas domes vadības iesaisti, iespējams, liela mēroga izsaimniekošanā un, iespējams, arī koruptīvās lietās", tāpēc apspriest šādu likumprojektu un runāt par domes atbildību ir absolūti pamatoti. Vienlaikus politiķis uzsvēra, ka likumprojektiem jābūt tiesiski pamatotiem, līdz ar to par konkrētu ieceri apvienība varēs sniegt viedokli tad, kad būs to izvērtējusi. Pagaidām par šo likumprojektu AP dzirdējusi tikai no plašsaziņas līdzekļiem, bet otrdien VARAM iecerēta tikšanās par šo jautājumu.